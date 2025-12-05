Валерий Кечинов: у «Спартака» будет преимущество перед «Динамо», эмоциональный фон получше
Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался в преддверии матча красно-белых с «Динамо» в рамках 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра состоится в субботу, 6 декабря.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
«У двух команд схожая ситуация по игре и месту в таблице. Это не то, на что рассчитывало руководство и болельщики перед началом сезона. Тренеры поменялись, сейчас работают те, кто исполняет обязанности.
На мой взгляд, у «Спартака» будет преимущество перед «Динамо» за счёт домашнего поля. Мне кажется, эмоциональный фон у «Спартака» чуть получше», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
