Валерий Кечинов: у «Спартака» будет преимущество перед «Динамо», эмоциональный фон получше

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался в преддверии матча красно-белых с «Динамо» в рамках 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Игра состоится в субботу, 6 декабря.

«У двух команд схожая ситуация по игре и месту в таблице. Это не то, на что рассчитывало руководство и болельщики перед началом сезона. Тренеры поменялись, сейчас работают те, кто исполняет обязанности.

На мой взгляд, у «Спартака» будет преимущество перед «Динамо» за счёт домашнего поля. Мне кажется, эмоциональный фон у «Спартака» чуть получше», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.