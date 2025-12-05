Мор: Романову терять совсем нечего, а Гусев уже должен показывать плоды перестройки
Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался в преддверии матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и московским «Динамо». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» 6 декабря.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Спартак» — фаворит матча с «Динамо». Какую бы перестройку ни делал Романов, команда играет в той же линии и почти тем же составом, что при Станковиче. В этом плане у «Спартака» есть преимущество. Честно говоря, Романову терять совсем нечего, а Гусеву есть что, ведь он должен уже показывать плоды перестройки. В плане психологии и подготовки у «Спартака» большое преимущество», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Комментарии
