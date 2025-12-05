ЧМ-2026: состав корзин участников турнира в преддверии жеребьёвки группового этапа

Скидки
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Чемпионат мира — 2026 по футболу: состав корзин участников турнира в преддверии жеребьёвки группового этапа

Комментарии

В пятницу, 5 декабря, в Центре исполнительских искусств в Вашингтоне состоится жеребьёвка группового этапа чемпионата мира — 2026. Начало — в 18:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом корзин участников турнира незадолго до начала жеребьёвки.

Корзина 1: США, Мексика, Канада, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия.
Корзина 2: Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия.
Корзина 3: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР.
Корзина 4: Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, а также шесть команд, которые победят в межконтинентальном плей-офф и стыковых матчах в Европе.

По итогам жеребьёвки 48 участников турнира разделят на 12 групп по четыре команды. В каждой группе может оказаться максимум одна команда из одной конфедерации, кроме европейской: оттуда минимум одна и максимум две.

Финал чемпионата мира — 2026 пройдёт на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде.

