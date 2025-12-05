Скидки
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Агент Армандо Гонсалеса отреагировал на информацию об интересе ЦСКА и «Динамо» к игроку

Агент Тьяго Фрейта, представляющий интересы форварда «Гвадалахары» Армандо Гонсалеса, отреагировал на информацию об интересе к своему клиенту со стороны российских клубов.

«У нас не было переговоров с ЦСКА и «Динамо» по игроку. Но мы верим, что у клубов есть интерес к Гонсалесу», — сказал Фрейта в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее в СМИ появилась информация, что интерес к Армандо Гонсалесу прямо сейчас проявляют «Динамо» и ЦСКА. Также с представителями футболиста ранее контактировал «Зенит». Московские клубы в ближайшее время якобы хотят начать переговоры с футболистом.

В текущем сезоне 22-летний Армандо Гонсалес сыграл 18 матчей и забил 11 голов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость мексиканца в € 2,5 млн.

