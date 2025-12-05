Скидки
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Валерий Кечинов: буду доволен, если Романову дадут поработать в «Спартаке» до конца сезона

Валерий Кечинов: буду доволен, если Романову дадут поработать в «Спартаке» до конца сезона
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался по поводу перспектив и. о. главного тренера красно-белых Вадима Романова.

«Очень положительно отношусь к идее оставить Романова в «Спартаке». Хочется, чтобы там работал российский специалист. Сложно сказать, хватит ли авторитета. Провели две хорошие игры, но с «Балтикой» сыграли не так, как хотелось бы. Посмотрим, как отреагирует руководство после матча с «Динамо».

Буду очень доволен, если Романову дадут поработать до конца сезона. Не думаю, что «Спартак» в этом сезоне будет претендовать на что-то серьёзное», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Комментарии
