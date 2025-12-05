Скидки
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Это очень и очень интересно для лиги». Хавьер Маскерано о предстоящем финале Кубка МЛС

Комментарии

Главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано высказался о предстоящем финале Кубка МЛС. В нём его команде предстоит сыграть с «Ванкувер Уайткэпс».

США — Major League Soccer . Финал
06 декабря 2025, суббота. 22:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
В данный момент под руководством Маскерано играют три чемпиона мира: Лионель Месси, Серхио Бускетс и Родриго Де Пауль. Если команде удастся взять титул, они станут первыми игроками, ставшими как победителями мундиаля, так и победителями Кубка МЛС. Если победит «Ванкувер», таким игроком станет нападающий Томас Мюллер.

«На поле выйдут четыре чемпиона мира. Думаю, это очень и очень интересно для лиги», – приводит слова Маскерано Mundo Deportivo.

Матч состоится на домашней арене «Интера» и будет последней встречей, сыгранной ими на этом стадионе. В следующем сезоне команда переедет в «Майами Фридом Парк», строительство которого ещё не окончено.

