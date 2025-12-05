Скидки
Карпукас: футболисты когда-то уходят — это нормально, для большинства это работа

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас рассказал о своём отношении к агентам.

«У меня не так было много агентов. Могу сказать лично только про меня, потому что я никого не спрошу, как обстоят дела между ними — агентом и каким-то футболистом. Ну, вообще, это должно строиться на доверии, не должно быть какого-то давления, потому что футболист тут точно главный, потому что он должен решать и только он, никто за него. Он и его семья. А уже остальное это вторичный фактор. А то, что футболисты когда-то куда-то уходят — это нормально. Как бы это ни звучало, всё-таки для большинства, для некоторых футболистов это работа», — сказал Карпукас на встрече с болельщиками.

