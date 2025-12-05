Полузащитник «Локомотива» Карпукас: мы счастливы, что у нас такие крутые легионеры

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас ответил, как легионеры переживают отсутствие еврокубков.

«Насчёт легионеров. Это работа, им дают хороший контракт, они приезжают и отрабатывают его. Я думаю, это всем понятно. И это уже на совести каждого, кому как его отрабатывать, этот контракт. Я вижу, что наши бьются, отдаются, вообще никаких вопросов нет, они большие молодцы. Мы счастливы, что у нас такие крутые легионеры.

Насчёт нас, конечно, я не могу сказать скучаем, потому что я не играл, я даже не представляю, что это. Но очень этого хочется, хотя бы чуть-чуть ощутить», — сказал Карпукас на встрече с болельщиками.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.