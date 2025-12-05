Скидки
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Артём Карпукас оценил первую часть сезона РПЛ для «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас ответил на вопрос об оценке команде за первую часть сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

«Оценку хотелось бы сделать после игры с «Сочи», хотелось бы победить, будем всё для этого делать. Только после этого можно давать какую-то оценку. Если бы чемпионат закончился, три очка до первого — рабочая ситуация. На четвёрку, если брать школьные оценки», — сказал Карпукас на встрече с болельщиками.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 37 очков.

