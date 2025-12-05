Томас Мюллер высказался о финале Кубка МЛС с «Интер Майами»
Нападающий «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер прокомментировал важность победы в Кубке МЛС для его карьеры. В финале клуб из Канады сыграет с американским «Интер Майами».
США — Major League Soccer . Финал
06 декабря 2025, суббота. 22:30 МСК
Интер Майами
Майами
Не начался
Ванкувер Уайткэпс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Сейчас я считаю его главным, потому что это единственный финал, о котором мы говорим. Он неизбежен. Сейчас для меня этот финал — самое важное событие в жизни. Отличная фраза, да?» – приводит слова Мюллера Mundo Deportivo.
В случае победы «Ванкувера» Мюллер станет первым игроком, выигравшим и чемпионат мира, и Кубок МЛС. Если победит «Интер», таковыми станут Лионель Месси, Родриго Де Пауль и Серхио Бускетс. Ранее в этом сезоне канадцы дважды обыграли американцев (2:0, 1:3) в рамках Кубка чемпионов КОНКАКАФ.
