Матвей Сафонов раскрыл, как ему помогли в «ПСЖ» избавиться от проблем со спиной

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал, как в парижском клубе ему помогли избавиться от проблем со спиной. В нынешнем сезоне Матвей не провёл ни минуты на клубном уровне, а в прошлой кампании нередко подменял основного вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

«У меня особенности строения: лордоз, изгиб в пояснице. Из-за этого у меня проблемы со спиной, поясничным отделом. И в последнем сезоне в «Краснодаре» у меня были достаточно сильные боли, справлялись как могли. Когда я приехал в «ПСЖ», я сказал: «Ребят, я приехал раньше немножко, потому что у меня была проблема со спиной». Я говорю, что нужно к доктору. Они сделали обследование, сказали: «Ничего, проблем нет». Я им сразу сказал, что у меня есть болевое ощущение. Они говорят: «Ну, посмотрим».

Я приехал за две недели до предсезонки. В течение месяца ходил в зал. Занимался спиной, чисто закачкой именно в зале. Это не физио, не тянули там позвонки, ничего. И просто через месяц перестала болеть спина, которая болела у меня в течение последних трёх месяцев – и ничего не помогало», — сказал Сафонов в выпуске на YouTube-канале Smol Talk.

