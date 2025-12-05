Игрок «Локомотива» Карпукас: после пятой ничьей уже думал, что это проклятие какое-то

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о серии из пяти ничьих в сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги. В пяти турах подряд «Локомотив» поделил очки с «Балтикой» (1:1), «Ростовом» (3:3), «Крыльями Советов» (2:2), «Ахматом» (1:1) и «Динамо» Махачкала (1:1).

«После пятой ничьей уже думал, что это проклятие какое-то. Я думал, когда же это закончится. А так, ну понятно, что это было тяжело. Лучше там, я не знаю, два матча проиграть, три выиграть по очкам. Да даже, получается, три проиграть, два выиграть. Шесть очков и пять очков. Тяжело, ну как-то переломили.

Хорошо, что первые четыре матча сделали какой-то гандикап, что есть время на ошибку, и потом выровняли достаточно неплохо турнирную таблицу. Хорошо, что мы остались в этой гонке и будем стараться набирать очки», — сказал Карпукас на встрече с болельщиками.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 37 очков.