Главная Футбол Новости

Тренер «Пари НН» Шпилевский: Весино не выполнил того, что от него требовалось

Тренер «Пари НН» Шпилевский: Весино не выполнил того, что от него требовалось
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался об уходе нападающего Тьяго Весино, который выступал за клуб на правах аренды из уругвайского «Велес Сарсфилд».

«Весино у нас был в аренде. Он также потрясающий парень, но на позиции нападающего ждали от него большего. Основная нагрузка в этом смысле легла на Босельи. Иногда у Хуана бывают плохие матчи, и в такие моменты мы нуждались в хорошем качестве. К сожалению, Весино не выполнил того, что от него требовалось», — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

В текущем сезоне чемпионата России 26-летний Тьяго Весино провёл семь матчей, в которых забил один мяч.

