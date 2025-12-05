Скидки
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Футбол Новости

«Настроены запредельно». Глушенков — перед матчем «Зенита» с «Акроном»

«Настроены запредельно». Глушенков — перед матчем «Зенита» с «Акроном»
Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался в преддверии матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Акроном». Игра состоится в субботу, 6 декабря.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
— Насколько велика значимость поединка с «Акроном» с учётом того, что судьба чемпионата России решается не здесь и не сейчас?
— Конечно, на игру с «Акроном» мы настроены запредельно, ведь это заключительный матч календарного года. Как вы помните по прошлому сезону, мы смазали две последние декабрьские встречи, что повлияло на наш очковый багаж. Сейчас нам надо просто выиграть эту игру, — приводит слова Максима Глушенкова интернет-портал Bobsoccer.

