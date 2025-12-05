Скидки
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Бубнов — об извинениях Ролана Гусева: его заставили сделать это, текст — штамп

Бубнов — об извинениях Ролана Гусева: его заставили сделать это, текст — штамп
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал извинения исполняющего обязанности главного тренера «Динамо» Ролана Гусева. Ранее Гусев раскритиковал тренера по физподготовке бело-голубых Луиса Мартинеса, который пришёл в клуб при Карпине. Позднее Бубнов в крайне жёсткой форме отозвался о Ролане, назвав его «гадёнышем».

«Я уверен, его заставили сделать это. Текст не его, это штамп, там всё так расписано, Гусев в жизни так не скажет. Его заставили, он извинился и так про себя думает: «Ну ладно, вы хотели, я извинился перед вами. А я как считал, так и считаю, что я прав». И [в этом смысле] он тоже будет прав.

Единственное, что, если бы он не извинился, к нему могли какие-то санкции применить. В клубе. А так, его, вероятно, никто и не трогал. Думаю, в тренерском-то штабе точно», — сказал Бубнов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

