Артём Карпукас назвал свои цели в «Локомотиве»

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о целях в клубе.

«Конечно, хочется выиграть либо чемпионат, либо Кубок — что-то из этого. По количеству матчей, чем больше, тем лучше. Как здоровье позволит, так и будет. Невозможно как-то загадывать или что-то говорить. Вот такие пока цели. Как можно больше сыграть, с удовольствием. Очень хочется что-то выиграть», — сказал Карпукас на встрече с болельщиками.

«Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 37 очков.