Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хорошо, что он покинул РПЛ». Артём Карпукас назвал самого неудобного оппонента

«Хорошо, что он покинул РПЛ». Артём Карпукас назвал самого неудобного оппонента
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас ответил на вопрос о самых неудобных соперниках — футболисте и команде.

«Футболист: хорошо, что он покинул Российскую Премьер-Лигу, Хорхе Карраскаль. Про команду: самый тяжёлый, наверное, в этом сезоне «Зенит» был в чемпионате. Единственное поражение», — сказал Карпукас на встрече с болельщиками.

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль выступал в Российской Премьер-Лиге за московские ЦСКА и «Динамо». 27-летний футболист перешёл в бразильский «Фламенго» в августе 2025 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хорхе Карраскаля в € 7 млн.

Материалы по теме
Полузащитник «Локомотива» Карпукас: мы счастливы, что у нас такие крутые легионеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android