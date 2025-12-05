«Хорошо, что он покинул РПЛ». Артём Карпукас назвал самого неудобного оппонента

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас ответил на вопрос о самых неудобных соперниках — футболисте и команде.

«Футболист: хорошо, что он покинул Российскую Премьер-Лигу, Хорхе Карраскаль. Про команду: самый тяжёлый, наверное, в этом сезоне «Зенит» был в чемпионате. Единственное поражение», — сказал Карпукас на встрече с болельщиками.

Колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль выступал в Российской Премьер-Лиге за московские ЦСКА и «Динамо». 27-летний футболист перешёл в бразильский «Фламенго» в августе 2025 года. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хорхе Карраскаля в € 7 млн.