«Барселона» продлила контракт с защитником Гарсией до 2031 года

Испанская «Барселона» на официальном сайте объявила о продлении контракта с защитником Эриком Гарсией. Срок нового соглашения рассчитан до 30 июня 2031 года.

«Это решение – проявление веры в игрока, выросшего в «Ла Масии» и подающего прекрасный пример молодым футболистам. Его игра, зрелость и преданность делу сыграли решающую роль в укреплении его связи с клубом.

Таким образом, Эрик Гарсия продолжит демонстрировать свой талант, лидерские качества и стабильность. Сегодняшнее объявление – это событие, которое радует как клуб, так и болельщиков», — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне чемпионата Испании 24-летний Эрик Гарсия провёл 15 матчей, в которых забил один мяч. Также на его счету пять игр в Лиге чемпионов.

