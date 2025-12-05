Роман Адамов стал заместителем гендиректора по развитию молодёжного футбола «Ростова»

Бывший футболист Роман Адамов назначен на должность заместителя генерального директора по развитию молодёжного футбола «Ростова». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Заслуженный мастер спорта, бывший капитан «Ростова» возобновляет работу в клубе. Напомним, что Роман Станиславович уже работал с юношескими командами «Ростова» с 2017 по 2020 гг. Желаем больших успехов в работе. Отметим, что Антон Дмитриевич Тупиков продолжит работу в структуре «Ростова», — написано в сообщении клуба.

Роман Адамов выступал за «Ростов» в периоды с 2001-го по 2004-й и с 2010 по 2012 год. Позднее он входил в тренерский штаб клуба и был директором академии.