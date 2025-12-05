Скидки
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Глушенков заявил, что «Зениту» не принципиально, на каком месте уйти на зимний перерыв

Комментарии

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков заявил, что его команде не принципиально, на каком месте уйти на зимний перерыв. По словам футболиста, в конце сезона будет абсолютно неважно, кто какое место занимал в момент зимней паузы.

— Принципиально ли «Зениту» уйти на зимний антракт в качестве лидера?
— Окажемся ли мы сейчас на первом, на втором месте или будет иметь равное количество очков — в мае роли не сыграет.

— Да, но если удастся обыграть «Акрон», то «Зенит» наберёт ровно такое же количество очков, что и в прошлом году на этом этапе. О чём это говорит, на ваш взгляд?
— Да ни о чём, так получилось, — цитирует Глушенкова Bobsoccer.

По итогам 17 туров «Зенит» идёт на третьем месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

