Матвей Сафонов: у сборной России сейчас больше потенциал для развития, чем на Евро-2020

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов считает, что у сборной России хороший потенциал для развития. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.

«Считаю, что сейчас у нас достаточно сильная сборная. Омоложение 100% пошло в плюс, есть изменения в положительную сторону. У нас сейчас больше потенциал для развития, чем у сборной на Евро-2020. Но ты не можешь это проверить.

Подход Валерия Георгиевича мне импонирует. Я люблю приезжать и играть за сборную. Мне очень нравится стиль игры», — сказал Сафонов в выпуске на YouTube-канале Smol Talk.