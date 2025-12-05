Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Сафонов: у сборной России сейчас больше потенциал для развития, чем на Евро-2020

Матвей Сафонов: у сборной России сейчас больше потенциал для развития, чем на Евро-2020
Комментарии

Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов считает, что у сборной России хороший потенциал для развития. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за специальной военной операции на Украине.

«Считаю, что сейчас у нас достаточно сильная сборная. Омоложение 100% пошло в плюс, есть изменения в положительную сторону. У нас сейчас больше потенциал для развития, чем у сборной на Евро-2020. Но ты не можешь это проверить.

Подход Валерия Георгиевича мне импонирует. Я люблю приезжать и играть за сборную. Мне очень нравится стиль игры», — сказал Сафонов в выпуске на YouTube-канале Smol Talk.

Материалы по теме
Матвей Сафонов признался, что очень много пропускал на первых тренировках в «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android