«По-любому останусь в футболе». Карпукас — о будущем после игровой карьеры

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас рассказал, чем бы хотел заниматься после завершения игровой карьеры.

«Если смотреть на будущее по работе, по-любому останусь в футболе, потому что я это обожаю, люблю и буду дальше посвящать себя этому делу. После завершения карьеры футболиста посмотрю, кем буду. А если есть такие как бы отдушины, хобби, это только путешествия. Посетить хочется всё», — сказал Карпукас на встрече с болельщиками.

В текущем сезоне чемпионата России 23-летний Артём Карпукас провёл 15 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Также на его счету пять матчей в Фонбет Кубке России.