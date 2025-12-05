Кристофер Ву: «Спартак» может достичь гораздо большего

Защитник московского «Спартака» Кристофер Ву оценил первую часть сезона Мир РПЛ для красно-белых и для себя лично. Он считает, что «Спартак» может достичь гораздо большего — сейчас команда идёт на шестом месте в турнирной таблице.

«Как оцениваю первую половину сезона для себя и для «Спартака»? Что касается «Спартака», то я считаю, что мы можем достичь гораздо большего, поскольку у нас есть много качеств. Как вы могли видеть, в последних четырёх матчах мы играли очень хорошо. Я думаю, что в будущем у нас тоже всё будет прекрасно.

Что касается меня лично, то поначалу было немного тяжеловато, потому что я адаптировался и так далее, но сейчас я чувствую себя очень хорошо и стараюсь поддерживать свою форму на высоком уровне», — цитирует Ву Metaratings.