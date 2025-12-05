Глушенков ответил, что не получилось у «Зенита» в первой части сезона РПЛ

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков ответил, что не получилось у его команды в первой части нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Футболист подчеркнул, что сине-бело-голубые плохо провели стартовый отрезок чемпионата страны.

— Что не получилось у «Зенита» в этой части сезона, на ваш взгляд?

— Не получились первые пять, шесть туров, — приводит слова Максима Глушенкова интернет-портал Bobsoccer.

Напомним, после 17 туров РПЛ «Зенит» идёт на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от лидера чемпионата — «Краснодара» — составляет всего одно очко. В последнем туре перед зимней паузой «Зенит» сыграет с «Акроном».