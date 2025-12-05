Томас Тухель раскрыл, как будет спасать игроков сборной Англии от жары на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Англии по футболу Томас Тухель рассказал, что будет оставлять запасных игроков национальной команды в раздевалках во время матчей чемпионата мира — 2026 из-за жары. Немецкий специалист сослался на опыт коллег, полученный на клубном чемпионате мира.

«Если это поможет нам в концовках матчей, когда запасные понадобятся на поле, мы рассмотрим такую возможность, да. Конечно, мне это не нравится. Никому не нравится. Я бы хотел, чтобы футболисты были вовлечены в происходящее на поле и были неподалёку от места событий, но я видел, что игроки уходили в раздевалки на клубном чемпионате мира.

Надеюсь, нам удастся этого избежать. Всегда лучше, когда твои парни рядом с тобой», — приводит слова Тухеля известное французское онлайн-издание RMC Sport.