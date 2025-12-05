Скидки
Главная Футбол Новости

«Я ничего не понимаю». Гари Невилл — об игре «Манчестер Юнайтед» в последних матчах

Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл раскритиковал «красных дьяволов» за последние выступления. В матче 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1), в 13-м туре обыграл «Кристал Пэлас» (2:1), а в 12-м уступил «Эвертону» (0:1).

«Я не понимаю, где интенсивность. Не понимаю, почему игра такая медленная. Не понимаю, почему игроки «Юнайтед» совсем не рискуют. Рубен Аморим с самого начала говорил, что интенсивность превыше всего. Не думаю, что сейчас он, заходя в раздевалку, говорит: «Парни, давайте-ка сегодня помедленнее». Не знаю, что там происходит. Я ничего не понимаю.

Не вижу, чтобы футболисты «Манчестер Юнайтед» были готовы пожертвовать всем ради результата. Сейчас они показывают нам, кем являются. Восьмой-девятой командой АПЛ», — приводит слова Невилла британское онлайн-издание Sky Sport.

