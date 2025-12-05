Дональд Трамп получит Премию мира ФИФА и выступит на жеребьёвке ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп получит Премию мира ФИФА перед проведением официальной процедуры жеребьёвки группового этапа чемпионата мира — 2026. Об этом сообщает онлайн-издание The Athletic. По данным источника, политику будет предоставлено время для выступления в ходе мероприятия, которое пройдёт сегодня, 5 декабря. Премия мира ФИФА была учреждена в ноябре 2025-го. Трамп станет первым обладателем этой награды.

Чемпионат мира примут три страны: США, Канада и Мексика. Впервые в истории турнира в нём примут участие 48 национальных команд. Мундиаль пройдёт с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В 2022 году аргентинцы обыграли в финале мундиаля Францию. Основное время матча завершилось вничью 3:3, в серии пенальти сильнее оказалась южноамериканская команда.