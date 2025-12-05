«Мо — исключительный игрок для нас». Арне Слот — о Мохамеде Салахе

Главный тренер «Ливерпуля» Анре Слот рассказал о своём отношении к нападающему Мохамеду Салаху. Египтянин не оказался в стартовом составе клуба в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (1:1), что привело к новым разговорам о его возможном трансфере в Саудовскую профессиональную лигу.

«Думаю, каждый игрок, который приходит мне на ум, может выйти в стартовом составе. Мо – исключительный игрок для нас. Я всегда думаю о нём как о игроке, который может как выйти в стартовом составе, так и выйти со скамейки запасных.

Да, [я понимаю] эти разговоры, потому что он этого заслуживает. Для меня он игрок, оказывающий огромное влияние на игру и делающий это шесть-семь лет. Совершенно нормально, что люди говорят об этом, когда он не играет», – приводит слова Слота Liverpool Echo.