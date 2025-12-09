Скидки
Барселона — Айнтрахт Франкфурт: во сколько начало матча 6-го тура Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Барселона» — «Айнтрахт»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и «Айнтрахт». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Айнтрахт» в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
2 : 1
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 Кнауфф – 21'     1:1 Кунде – 50'     2:1 Кунде – 53'    

После пяти туров каталонский клуб набрал семь очков и занимает 18-е место. Немецкая команда заработала четыре очка и располагается на 28-й строчке.

В минувшем туре «Барселона» уступила «Челси» со счётом 0:3, а «Айнтрахт» с аналогичным счётом проиграл «Аталанте».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Новости. Футбол
