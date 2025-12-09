«Барселона» — «Айнтрахт»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Барселона» и «Айнтрахт». Игра пройдёт на стадионе «Спотифай Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

После пяти туров каталонский клуб набрал семь очков и занимает 18-е место. Немецкая команда заработала четыре очка и располагается на 28-й строчке.

В минувшем туре «Барселона» уступила «Челси» со счётом 0:3, а «Айнтрахт» с аналогичным счётом проиграл «Аталанте».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме Лапорта: Месси ознаменовал собой эпоху и является лучшим игроком в истории «Барселоны»

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: