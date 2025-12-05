Скидки
Главная Футбол Новости

«Это намного легче для нас». Глушенков — о сложном календаре «Зенита» весной

«Это намного легче для нас». Глушенков — о сложном календаре «Зенита» весной
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков высказался о сложном календаре сине-бело-голубых в весенней части сезона. После зимней паузы петербуржцы сыграют с основными конкурентами в борьбе за чемпионский титул.

— Весной в чемпионате «Зениту» предстоит сыграть со всеми основными конкурентами, плюс кубковая игра с «Балтикой». В плюс или минус такой календарь?
— Знаю, что у нас будут все игры с командами из топ-5, но это, думаю, намного легче для нас, — приводит слова Максима Глушенкова интернет-портал Bobsoccer.

Напомним, после 17 туров РПЛ «Зенит» идёт на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от лидера чемпионата — «Краснодара» — составляет всего одно очко. В последнем туре перед зимней паузой «Зенит» сыграет с «Акроном».

Глушенков ответил, что не получилось у «Зенита» в первой части сезона РПЛ
Комментарии
