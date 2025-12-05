«Чушь собачья!» Скоулз раскритиковал Аморима за отношение к молодой звезде «МЮ»

Легендарный британский экс-футболист Пол Скоулз раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима за слова о молодом футболисте Кобби Майну. Накануне наставник «красных дьяволов» заявил, что он считает Майну игроком стартового состава. При этом 20-летний футболист появился на поле с первых минут лишь один раз в этом сезоне. А в СМИ активно ходят слухи о грядущем уходе Майну из «МЮ».

«Чушь собачья! Парня губят, ему не дают играть в команде, которая даже не может контролировать ход футбольного матча. Неприятно видеть, как уходят одарённые игроки, но, вероятно, для него сейчас так будет лучше. С него хватит», — приводит слова Скоулза Daily Mail.