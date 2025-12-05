Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Чушь собачья!» Скоулз раскритиковал Аморима за отношение к молодой звезде «МЮ»

«Чушь собачья!» Скоулз раскритиковал Аморима за отношение к молодой звезде «МЮ»
Комментарии

Легендарный британский экс-футболист Пол Скоулз раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима за слова о молодом футболисте Кобби Майну. Накануне наставник «красных дьяволов» заявил, что он считает Майну игроком стартового состава. При этом 20-летний футболист появился на поле с первых минут лишь один раз в этом сезоне. А в СМИ активно ходят слухи о грядущем уходе Майну из «МЮ».

«Чушь собачья! Парня губят, ему не дают играть в команде, которая даже не может контролировать ход футбольного матча. Неприятно видеть, как уходят одарённые игроки, но, вероятно, для него сейчас так будет лучше. С него хватит», — приводит слова Скоулза Daily Mail.

Материалы по теме
«Арсенал» может подписать Майну из «Манчестер Юнайтед» для подмены Эдегора — ESPN
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android