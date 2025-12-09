«Интер» — «Ливерпуль»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Скидки
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
22:45 Мск
Интер — Ливерпуль: во сколько начало матча 6-го тура Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Интер» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль» в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
09 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
0:1 Собослаи – 88'    

После пяти туров миланский клуб набрал 12 очков и занимает четвёртое место. Английская команда заработала девять очков и располагается на 13-й строчке.

В минувшем туре «нерадзурри» уступили мадридскому «Атлетико» со счётом 1:2, а «красные» проиграли ПСВ со счётом 1:4.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
