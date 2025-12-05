Радченко: приоритет у руководства «Спартака» и «Динамо» — назначить более опытных тренеров

Бывший российский футболист Дмитрий Радченко считает, что главными тренерами «Спартака» и московского «Динамо» будут опытные специалисты. Сейчас красно-белых тренирует Вадим Романов, бело-голубых — Ролан Гусев.

«Спартак» — «Динамо» — очередное московское дерби. Думаю, что игра не будет определяющей для обоих тренеров. Приоритет у руководства «Спартака» и «Динамо» — назначить более опытных и зарубежных тренеров. Мы прекрасно понимаем, что клубы ставили перед сезоном очень высокие задачи в РПЛ.

Впереди второй круг, и ещё всё можно исправить. Мне кажется, для Романова и Гусева ничего определяющего не будет. Но для престижа клуба и прежде всего болельщиков для этих молодых тренеров игра тоже будет очень-очень важна», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.