ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Тренер «Ливерпуля» Арне Слот: АПЛ становится лучше с каждым годом, ведь у всех много денег

Тренер «Ливерпуля» Арне Слот: АПЛ становится лучше с каждым годом, ведь у всех много денег
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал плотную борьбу за чемпионство в английской Премьер-лиге. В данный момент в зоне попадания в Лигу чемпионов следующего сезона находятся «Арсенал» (33 очка), «Манчестер Сити» (28 очков), «Астон Вилла» (27 очков) и «Челси» (24 очка).

«Ливерпуль», за 14 туров набравший 22 очка, находится на девятом месте таблицы. Столько же очков набрали «Брайтон энд Хоув Альбион» (7-е место) и «Манчестер Юнайтед» (8-е место).

«Для меня это говорит о том, насколько хороша Премьер-лига в этом сезоне, она становится лучше с каждым годом. По понятным причинам, ведь у всех много денег. Наша главная цель — вернуться в четвёрку сильнейших, потому что мы недовольны своим текущим положением», – приводит слова Слота Liverpool Echo.

В субботу, 6 декабря, «Ливерпуль» сыграет с «Лидс Юнайтед». «Лисы» находятся на 14-м месте таблицы АПЛ, однако в среду, 3 декабря, им удалось обыграть «Челси» со счётом 3:1.

