Арне Слот оценил игру Флориана Вирца в матче «Ливерпуля» с «Сандерлендом»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал игру полузащитника Флориана Вирца в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (1:1).

Единственный гол «Ливерпуля» случился благодаря удару немца с левой, однако из-за отскока от ноги защитника «чёрных котов» Норди Мукиэле он был засчитан как автогол. Мяч мог стать первым голом Вирца в АПЛ.

«Иметь уверенность только благодаря голам – это неправильно. Его уверенность видна по тому, как часто он хочет мяч и как часто ему его дают. У него много уверенности, но также очевидно, что он вернулся из Германии с травмой, так что я рад, что он может играть так много минут. Он хорошо сыграл. Неудивительно, что он участвовал в голе против «Сандерленда», он был одним из тех, кто постоянно пытался и был креативным», – приводит слова Слота Liverpool Echo.