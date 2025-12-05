Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арне Слот оценил игру Флориана Вирца в матче «Ливерпуля» с «Сандерлендом»

Арне Слот оценил игру Флориана Вирца в матче «Ливерпуля» с «Сандерлендом»
Комментарии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал игру полузащитника Флориана Вирца в матче 14-го тура английской Премьер-лиги с «Сандерлендом» (1:1).

Англия — Премьер-лига . 14-й тур
03 декабря 2025, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 1
Сандерленд
Сандерленд
0:1 Тальби – 67'     1:1 Мукиэле – 81'    

Единственный гол «Ливерпуля» случился благодаря удару немца с левой, однако из-за отскока от ноги защитника «чёрных котов» Норди Мукиэле он был засчитан как автогол. Мяч мог стать первым голом Вирца в АПЛ.

«Иметь уверенность только благодаря голам – это неправильно. Его уверенность видна по тому, как часто он хочет мяч и как часто ему его дают. У него много уверенности, но также очевидно, что он вернулся из Германии с травмой, так что я рад, что он может играть так много минут. Он хорошо сыграл. Неудивительно, что он участвовал в голе против «Сандерленда», он был одним из тех, кто постоянно пытался и был креативным», – приводит слова Слота Liverpool Echo.

Материалы по теме
«Сандерленд» снова кошмарит топов! У Вирца забрали гол за «Ливерпуль», а ван Дейк «привёз»
«Сандерленд» снова кошмарит топов! У Вирца забрали гол за «Ливерпуль», а ван Дейк «привёз»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android