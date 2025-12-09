ПСВ — «Атлетико» М: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся ПСВ и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Филипс» в Эйндховене. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

После пяти туров нидерландский клуб набрал восемь очков и занимает 15-е место. Испанская команда заработала девять очков и располагается на 12-й строчке.

В минувшем туре ПСВ разгромил «Ливерпуль» со счётом 4:1, а «матрасники» победили «Интер» — 2:1.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

