«14-е место промежуточное». Артём Карпукас — о своей причёске

Полузащитник московского «Локомотива» Артём Карпукас высказался о своей причёске.

«Ай, волосы какие хорошие были (смотрит на юношескую фотографию. — Прим. «Чемпионата»). Что случилось? 14-е место промежуточное (улыбается). Я тоже иногда задаюсь вопросом. Ну, если честно, одну ночь переживал, потом всё», — сказал Карпукас на встрече с болельщиками.

В сезоне-2022/2023 Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» завершил первую часть на 14-м месте. По итогам чемпионата команда стала восьмой.

В текущем сезоне чемпионата России 23-летний Карпукас провёл 15 матчей, в которых отдал одну результативную передачу. Также на его счету пять матчей в Фонбет Кубке России.