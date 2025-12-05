Скидки
Футбол Новости

Глушенков обратился к болельщикам «Зенита» в преддверии Нового года

Комментарии

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков обратился к болельщикам санкт-петербургского клуба в преддверии Нового года. Также он ответил, что планирует делать на новогодних каникулах.

— Какие планы на отпуск? Что пожелаете петербургским болельщикам на Новый год?
— Пожелаю, конечно, побед и хорошего настроения! А в планах отдыхать (улыбается), — приводит слова Глушенкова интернет-портал Bobsoccer.

Напомним, после 17 туров РПЛ «Зенит» идёт на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от лидера чемпионата, «Краснодара», составляет всего одно очко. В последнем туре перед зимней паузой петербургский клуб сыграет с «Акроном».

