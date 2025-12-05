Скидки
«Будем начеку». Тренер «Арсенала» Артета — о зимнем трансферном окне

Комментарии

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о стратегии клуба на зимнее трансферное окно. Испанский специалист заявил, что «канониры» готовы к возможному уходу некоторых игроков. При этом Артета подчеркнул, что точной информации по поводу потенциальных трансферов пока нет.

«Мы всегда должны быть готовы. Мы должны быть открыты к трансферам. Точно мы ничего не знаем, но, безусловно, будем начеку. Мы знаем, на каких позициях может возникнуть риск [ухода игроков], и будем наготове, если нам придётся что-то предпринять», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо на странице в соцсетях.

Стали известна имена двух футболистов, интересующих «Арсенал»
