Радченко: Романову дали такой шанс в «Спартаке» — не многим тренерам он выпадает

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об исполняющем обязанности главного тренера «Спартака» Вадиме Романове. Российский специалист возглавил красно-белых после ухода Деяна Станковича в середине ноября.

«Для Романова, конечно, очень важно победить «Динамо». Мы видим, что ему как тренеру дали такой шанс. Не многим он выпадает. Так сложилось — на данный момент он исполняющий обязанности главного тренера.

Романову надо проявить себя. Если он обыграет «Динамо» при хорошей игре, для него это будет огромным плюсом в его дальнейшей тренерской карьере», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.