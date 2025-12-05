Скидки
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
«В будущем, может быть, мы ещё с ним поработаем». Тренер «Пари НН» Шпилевский — о Севикяне

«В будущем, может быть, мы ещё с ним поработаем». Тренер «Пари НН» Шпилевский — о Севикяне
Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о нападающем тольяттинского «Акрона» Эдгаре Севикяне.

– Мы заметили, что после матча с «Акроном» вы о чём-то говорили с Эдгаром Севикяном. Если не секрет, о чём?
– Думаю, что не раскрою секрет, если скажу, когда работал в «Арисе», приглашал Севикяна в свою команду. Мы разговаривали с ним, но трансфер не состоялся, так как Эдгар принял решение продолжить карьеру в Венгрии. Думаю, он сожалеет, что нам не удалось с ним поиграть в еврокубках. Но в будущем, может быть, мы ещё с ним поработаем, — приводит слова Шпилевского официальный сайт «Пари НН».

