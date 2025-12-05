Скидки
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов: «Зенит» из главного фаворита в РПЛ превратился в одного из
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что сейчас нельзя назвать «Зенит» главным фаворитом Мир Российской Премьер-Лиги. По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

«Зенит» раньше был явный фаворит, а сейчас превратился в одного из. И [речь] не только о «Краснодаре», ещё есть и ЦСКА, «Локомотив», они все рядом. «Зенит» уже не так страшен? Да. Да. Особенно дома.

Сейчас, хоть я на них и ставлю (прогноз на матч 18-го тура РПЛ с «Акроном». — Прим. «Чемпионата»), но допускаю, что они могут потерять очки. И посмотрим ещё, как они будут усиливаться, что будут делать после перерыва», — сказал Бубнов в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

