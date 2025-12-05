Скидки
Александр Кержаков возглавит «Урал». Клубу его рекомендовал Виталий Мутко

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков станет главным тренером екатеринбургского «Урала». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Одним из тех, кто рекомендовал руководству «Урала» назначить Кержакова, был бывший президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Ранее о том, что Кержаков рассматривается на пост главного тренера «Урала», сообщал журналист Иван Карпов.

«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 41 очко за 21 матч. Команду возглавляет Мирослав Ромащенко. На первой строчке находится воронежский «Факел», у которого 48 очков.

Последним местом работы 43-летнего Александра Кержакова был казахстанский «Кайрат», который он покинул в сентябре 2024 года.

