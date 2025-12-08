Расписание прямых трансляций Okko на «Чемпионате» на 8-14 декабря

В рамках совместного проекта «Чемпионата» и Okko всем пользователям доступны прямые трансляции спортивных событий.

Представляем вашему вниманию расписание прямых эфиров на неделю с 8 по 14 декабря.

9 декабря, вторник, 14:00 — теннис: Теннисная Премьер-лига, «Гургаон Гранд Слэммерс» — «Пайперс».

9 декабря, вторник, 18:30 — футбол: Лига чемпионов, «Кайрат» — «Олимпиакос».

9 декабря, вторник, 23:00 — футбол: Лига чемпионов, «Юнион» — «Марсель».

10 декабря, среда, 12:15 — баскетбол: Газпромбанк Кубок России, «Динамо» Приморский край — «Тамбов».

10 декабря, среда, 16:00 — волейбол: Клубный чемпионат мира (женский), «Прайя» — «Орландо».

10 декабря, среда, 20:45 — футбол: Лига чемпионов, «Карабах» — «Аякс».

10 декабря, среда, 23:00 — футбол: Лига чемпионов, «Бенфика» — «Наполи».

11 декабря, четверг, 14:00 — теннис: Теннисная Премьер-лига, «Яш Мумбаи Иглз» — «Хайдарабад Страйкерс».

11 декабря, четверг, 16:00 — волейбол: клубный чемпионат мира (женский), «Замалек» — «Орландо».

11 декабря, четверг, 20:45 — футбол: Лига конференций. Мультикаст матчей Лиги конференций.

11 декабря, четверг, 23:00 — футбол: Лига Европы, «Сельта» — «Болонья».

12 декабря, пятница, 13:25 — биатлон: Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен. Спринт. Мужчины. 10 км.

12 декабря, пятница, 16:15 — биатлон: Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен. Спринт. Женщины. 7,5 км.

12 декабря, пятница, 19:00 — баскетбол: Евролига, «Дубай» — «Бавария».

12 декабря, пятница, 22:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Унион» Берлин — «Лейпциг».

13 декабря, суббота, 14:00 — биатлон: Кубок мира. 2-й этап. Хохфильцен. Гонка преследования. М. 12,5 км.

13 декабря, суббота, 17:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Вольфсбург».

13 декабря, суббота, 22:30 — волейбол: клубный чемпионат мира. Полуфинал.

14 декабря, воскресенье, 14:00 — теннис: Теннисная Премьер-лига. Полуфинал.

14 декабря, воскресенье, 15:30 — теннис: Теннисная Премьер-лига. Полуфинал.

14 декабря, воскресенье, 19:15 — футбол: Лига 1 (Франция), «Осер» — «Лилль».

Лига 1 (Франция), «Осер» — «Лилль». 14 декабря, воскресенье, 21:30 — футбол: Бундеслига (Германия), «Вердер» — «Штутгарт».

