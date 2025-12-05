Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Федорищев заявил, что «Крылья» вернут долг дочерней компании «Ростеха» до конца года

Федорищев заявил, что «Крылья» вернут долг дочерней компании «Ростеха» до конца года
Комментарии

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что местные «Крылья Советов» вернут долг дочерней компании «Ростеха» «РТ-Капитал» до конца 2025 года.

«Долг будет отдан клубом. Планируем до конца года если не весь, то большую часть [вернуть], но, скорее всего, весь.

Поставили команде срок год, чтобы она состоялась и показывала системно качественную игру. Команда будет играть до конца сезона с нынешним тренерским составом, показывать себя, слаживаться», — приводит слова Федорищева ТАСС.

Отмечается, что Федорищев сообщил, что после возврата долга клуб сможет привлечь «крупного системного партнёра», который позволит обеспечить в том числе приобретение сильных футболистов.

Ранее было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 млн рублей в пользу «РТ-Капитал».

Материалы по теме
Исторический рекордище Кордобы! А «Краснодар» снова унизил «Крылья» — забили пять! Видео
Исторический рекордище Кордобы! А «Краснодар» снова унизил «Крылья» — забили пять! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android