Федорищев заявил, что «Крылья» вернут долг дочерней компании «Ростеха» до конца года

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что местные «Крылья Советов» вернут долг дочерней компании «Ростеха» «РТ-Капитал» до конца 2025 года.

«Долг будет отдан клубом. Планируем до конца года если не весь, то большую часть [вернуть], но, скорее всего, весь.

Поставили команде срок год, чтобы она состоялась и показывала системно качественную игру. Команда будет играть до конца сезона с нынешним тренерским составом, показывать себя, слаживаться», — приводит слова Федорищева ТАСС.

Отмечается, что Федорищев сообщил, что после возврата долга клуб сможет привлечь «крупного системного партнёра», который позволит обеспечить в том числе приобретение сильных футболистов.

Ранее было возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Крыльев Советов» долга в размере более 928 млн рублей в пользу «РТ-Капитал».