ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Футбол

Радченко: у Гусева есть шанс в будущем возглавить «Динамо»

Комментарии

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко высказал мнение, что у тренера Ролана Гусева будет шанс возглавить московское «Динамо» на постоянной основе.

«Думаю, у Гусева есть шанс в будущем возглавить «Динамо». Это не чужой человек в клубе — человек-победитель. Он играл на очень хорошем уровне. Характер Гусева мы все прекрасно знаем. Я уверен, что это для него тоже важно. Если достигнет каких-нибудь успехов, то я уверен, что его пригласят в «Динамо», да и тот же ЦСКА на пост главного тренера.

Есть очень простой пример. Помню, когда Семак ушёл в «Уфу». Мы видели, как клуб играл при нём и какое место занял. И тут же Семак получил приглашение в «Зенит». Для Гусева это тоже очень-очень большой опыт на данном этапе», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

