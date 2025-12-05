Скидки
Главная Футбол Новости

Мантуан: все игроки хотят как можно скорее вывести «Зенит» туда, где он должен быть

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Густаво Мантуан заявил, что все футболисты сине-бело-голубых хотят как можно скорее вывести команду на первое место в турнирной таблице Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают третье место, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. В 18-м туре «Зенит» сыграет с тольяттинским «Акроном».

«Мы все понимаем, что в субботу нас ждёт очень важная игра. Настраиваемся и хотим закрыть эту первую часть сезона победой. По поводу первой части сезона — не всё шло так, как мы хотели.

Но и я, и вся команда прилагаем и будем прилагать все усилия, чтобы как можно скорее вывести «Зенит» на первую строчку, на которой он и должен быть», — приводит слова Мантуана ТАСС.

