Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко: «Зениту» нельзя расслабляться с «Акроном» — игра с «Рубином» это показала

Радченко: «Зениту» нельзя расслабляться с «Акроном» — игра с «Рубином» это показала
Комментарии

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче 18-го тура Мир РПЛ «Зенит» — «Акрон». Игра состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Акрон
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зениту» очень важно обыграть «Акрон», потому что все мы прекрасно видим и понимаем, что у «Зенита» были игры с соперниками из середины турнирной таблицы. С ними команда теряла очки, которых не хватало в концовке чемпионата. Всё время было напряжённо. Об этом думает руководство клуба и сами футболисты.

Нужно правильно подготовить команду в моральном плане. «Зенит» физически готов, но Семаку надо отыграть матч и выложиться на все сто процентов. Тогда у «Зенита» точно не будет проблем, потому что расслабляться нельзя. Это показала игра с «Рубином», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Настроены запредельно». Глушенков — перед матчем «Зенита» с «Акроном»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android