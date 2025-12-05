Радченко: «Зениту» нельзя расслабляться с «Акроном» — игра с «Рубином» это показала

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко высказался о предстоящем матче 18-го тура Мир РПЛ «Зенит» — «Акрон». Игра состоится 6 декабря в Санкт-Петербурге.

«Зениту» очень важно обыграть «Акрон», потому что все мы прекрасно видим и понимаем, что у «Зенита» были игры с соперниками из середины турнирной таблицы. С ними команда теряла очки, которых не хватало в концовке чемпионата. Всё время было напряжённо. Об этом думает руководство клуба и сами футболисты.

Нужно правильно подготовить команду в моральном плане. «Зенит» физически готов, но Семаку надо отыграть матч и выложиться на все сто процентов. Тогда у «Зенита» точно не будет проблем, потому что расслабляться нельзя. Это показала игра с «Рубином», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.