«Не хочу говорить о Матвее или другом игроке». Луис Энрике — в ответ на вопрос о Сафонове

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не стал отвечать на вопрос о российском голкипере команды Матвее Сафонове. Ранее стало известно, что конкурент Сафонова по позиции Люка Шевалье пропустил тренировку парижан в преддверии матча 15-го тура Лиги 1 с «Ренном».

«Я знаю французский язык, но не хочу говорить о Сафонове или каком-либо другом игроке. Кто бы завтра ни сыграл в воротах, для команды это будет хорошо», — приводит слова Энрике PSG Community в социальной сети X.

Матвей стал игроком «ПСЖ» летом прошлого года. В нынешнем сезоне российский вратарь не провёл ни минуты в официальных играх за парижан.