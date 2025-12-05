«Не хочу говорить о Матвее или другом игроке». Луис Энрике — в ответ на вопрос о Сафонове
Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не стал отвечать на вопрос о российском голкипере команды Матвее Сафонове. Ранее стало известно, что конкурент Сафонова по позиции Люка Шевалье пропустил тренировку парижан в преддверии матча 15-го тура Лиги 1 с «Ренном».
Франция — Лига 1 . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 23:05 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Ренн
Ренн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Я знаю французский язык, но не хочу говорить о Сафонове или каком-либо другом игроке. Кто бы завтра ни сыграл в воротах, для команды это будет хорошо», — приводит слова Энрике PSG Community в социальной сети X.
Матвей стал игроком «ПСЖ» летом прошлого года. В нынешнем сезоне российский вратарь не провёл ни минуты в официальных играх за парижан.
