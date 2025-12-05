Скидки
ЛОСК Лилль — Олимпик Марсель. Прямая трансляция
Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может сыграть с «Майнцем», выйдя на поле впервые с марта

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис может сыграть с «Майнцем», выйдя на поле впервые с марта
Главный тренер «Баварии» Венсан Компани рассказал, когда планируется возвращение защитника команды Альфонсо Дэвиса на поле. Это может произойти в матче с «Майнцем», который пройдёт 14 декабря в рамках 14-го тура Бундеслиги. Канадец не играет с марта из-за разрыва крестообразной связки, полученного в матче Лиги наций со сборной США (2:1).

«С такими длительными травмами нужно сделать всё правильно с медицинской точки зрения. Мы рассчитываем, что он сможет выйти на поле в матче с «Майнцем». Это уже бонус. Важно проявить терпение. Посмотрим, появится ли он в заявке на матч со «Спортингом», не получая игрового времени.

Альфонсо очень силён психологически. Поначалу ему нужно было немного времени, чтобы найти мотивацию. Всегда нужно думать, как вернуться после травмы ещё сильнее. Верю, он вернётся очень сильным после этой травмы. Сейчас Дэвис не испытывает никакого давления», – приводит слова Компани официальный сайт «Баварии».

